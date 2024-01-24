Консультация психолога, психотерапевта.

Кому нужна консультация психолога?

Совершенно здоровые люди обращаются за консультацией к психологу по разным причинам. Кто-то хочет разобраться в отношениях с любимым человеком, у кого-то проблемы на работе, кто-то пережил развод или потерю близких, у кого-то не хватает знаний по воспитанию ребенка, а кто-то не может совладать со своими чувствами. Люди переживают различные эмоции : страх, тревогу, гнев, зависть , печаль. Не все и не всегда способны самостоятельно справиться с этими неприятными состояниями. Как правило, чем больше мы пытаемся от чего-то избавиться, тем сильнее становится это состояние. Психолог обладает инструментарием, который помогает преодолеть человеку негативные психические явления, разобраться в отношениях с другими людьми или с собой. Случается так, что человек попадает в новые для себя ситуации, а реагирует на них по старым накатанным схемам, не понимая, что в новой реальности требуются новые модели поведения. Психолог на консультации помогает подобрать адекватные стратегии поведения и выбрать наиболее эффективные. Зачастую человек не видит себя со стороны и поэтому не может понять, в чем причина его неудач.

Консультация психолога или консультация психотерапевта?

Как правило, на консультации психолог помогает посмотреть на ситуацию по - новому, увидеть скрытые стороны, найти в себе силу двигаться дальше по другому. Психолог может использовать психологические тесты для определения черт характера, сложности сложившейся ситуации, специфических проявлений личности. Психолог может проконсультировать по вопросам воспитания детей, общения с близкими людьми или коллегами. Консультация с психологом позволяет определить направление дальнейшего движения. Обычно формат психологического консультирования короткий : примерно 10 встреч. Психотерапевт работает на более глубоком уровне психики. Консультации с психотерапевтом могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Психотерапевтическая работа позволяет перестроить свое мышление и даже характер. Если вы серьезно хотите разобраться в собственной жизни и изменить ее, обращайтесь к психотерапевту. Психотерапевты подразделяются на две группы в зависимости от базового образования : психотерапевты - врачи и психотерапевты - психологи. Психотерапевты с медицинским образованием имеют право выписывать лекарства. Подробнее о том, чем отличаются психолог, психотерапевт и психиатр говорится здесь.

Почему подруга не может быть «психологом»?

Когда у нас болит зуб – мы идем к стоматологу, сердце – к кардиологу. Почему то значимость душевных трудностей у нас все еще недооценивается. Считается, что поплакавшись в жилетку подруге, или посидев за бутылкой с другом – все можно решить. Когда нам пытаются помочь близкие люди, они опираются на свой личный житейский опыт, не осознавая, что вы другой человек , с другим прошлым, с другим характером и в другой ситуации, и вам необходимо найти свой собственный уникальный, подходящий вам на 100 процентов собственный выход из ситуации. Наша психика представляет собой наисложнейшую систему, которая живет по своим законам и управляет нашим телом, и всеми событиями нашей жизни. Подруга не знает как устроена эта система, как развивается и как функционирует. Хорошо, что у человека есть близкие люди, готовые выслушать. Плохо, что они не специалисты, и как-бы не хотели , не смогут оказать эффективную помощь. Люди годами живут с нерешенными внутренними проблемами, привыкая к постоянному душевному дискомфорту и подчас принимают это за норму : «Всем тяжело, а как же иначе». На консультации у психолога можно понять каким сценариям вы неосознанно следовали все это время и почему не получали от жизни того, чего хотели. Все наши трудности - это продолжение нас же самих и даются они нам для того, чтобы мы развивались и двигались дальше, а вот разобраться и понять : отчего это так происходит именно со мной и что делать дальше, - вам поможет квалифицированный специалист психолог.

"Нужен хороший психолог" - как выбрать психолога?

Конечно же, поинтересуйтесь его образованием. У хорошего психолога будет не только диплом о высшем образовании, а еще и множество дополнительных курсов или дополнительное психотерапевтическое образование. Я лично отдаю предпочтение специалистам 40+. Это люди с большим жизненным и профессиональным опытом. Смотрите также , чтобы у вас возникло чувство доверия к этому человеку. Но и самое главное в процессе работы с ним – это появление ощущения , что ваше восприятие ситуации меняется, что вы начали видеть то, что раньше не видели, появились дополнительные способы решения, увеличилась степень свободы и вместе с этим вы обрели позицию наблюдателя по отношению к самому себе.

Что вас ждет на консультации у психолога?

Вы сможете рассказать психологу то, что посчитаете нужным, начать с любого места. Психолог может задавать вам вопросы. Как на них отвечать и отвечать ли вообще – дело ваше. Разговор будет находится под вашим полным контролем . Психолог не будет вас оценивать, не будет говорить, что правильно, что неправильно, не станет давать советов. Все происходящее на консультации – сугубо конфиденциально. На консультации психолог может вам предложить что-либо нарисовать, написать, сделать. Важно помнить, что психолог не сможет изменить вашу жизнь, это придется делать вам самим. Психолог сможет помочь создать новое видение ситуации, найти внутренние ресурсы. Все остальное – за вами.

Сколько времени занимает общение с психологом на консультации?

Как правило консультация длится 50 минут - 1 час. Обычно встречи происходят 1 раз в неделю. Минимальный курс для получения изменений 10 встреч. В зависимости от сложности проблемы и желаемых целей продолжительность психологической работы может растягиваться на месяцы и годы. Все достаточно индивидуально. Все средние параметры могут варьироваться и зависят от специализации и предпочтений психолога и индивидуальных особенностей клиента и его ситуации. Старайтесь не попадать в ловушку своих завышенных ожиданий. Бывает, что клиент приходит на консультацию к специалисту и ждет, что за час его проблемы чудесным образом рассеются и наступит счастье. Это дорога к разочарованию, психолог – не колдун, он не разводит тучи руками и магическими заклинаниями. Он работает научными методами. И те проблемы клиента, которые копились годами, невозможно решить , приняв волшебную таблетку. Все ценное в этом мире требует сил и времени, а работа с душевным миром – особенно.

Что изменится в вашей жизни после приема у психолога?

После прохождения курса психологической работы, человек как-правило чувствует себя более свободным, уверенным, сильным. Он видит сложившуюся ситуацию по-новому . Он перестает поддаваться на манипуляции и провокации окружающих. Он начинает двигаться к тому , что ему действительно нужно, а не туда, куда его вынуждают собственные внутренние шаблоны и объекты внешнего влияния (окружающие люди, сми, реклама, политика и пр.). Его жизнь становится более осознанной и осмысленной. А когда человек находит контакт с собой настоящим , тогда он чувствует себя счастливым и жизнь становится удовольствием.

Сам факт обращения за психологической помощью говорит с одной стороны о важности ваших проблем, с другой – об уровне вашей духовной зрелости.