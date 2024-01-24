Консультация психолога, психотерапевта.
Кому нужна консультация психолога?
Совершенно здоровые люди обращаются за консультацией к психологу по разным причинам. Кто-то хочет разобраться в отношениях с любимым человеком, у кого-то проблемы на работе, кто-то пережил развод или потерю близких, у кого-то не хватает знаний по воспитанию ребенка, а кто-то не может совладать со своими чувствами. Люди переживают различные эмоции : страх, тревогу, гнев, зависть, печаль. Не все и не всегда способны самостоятельно справиться с этими неприятными состояниями. Как правило, чем больше мы пытаемся от чего-то избавиться, тем сильнее становится это состояние. Психолог обладает инструментарием, который помогает преодолеть человеку негативные психические явления, разобраться в отношениях с другими людьми или с собой. Случается так, что человек попадает в новые для себя ситуации, а реагирует на них по старым накатанным схемам, не понимая, что в новой реальности требуются новые модели поведения. Психолог на консультации помогает подобрать адекватные стратегии поведения и выбрать наиболее эффективные. Зачастую человек не видит себя со стороны и поэтому не может понять, в чем причина его неудач.
Консультация психолога или консультация психотерапевта?
Как правило, на консультации психолог помогает посмотреть на ситуацию по - новому, увидеть скрытые стороны, найти в себе силу двигаться дальше по другому. Психолог может использовать психологические тесты для определения черт характера, сложности сложившейся ситуации, специфических проявлений личности. Психолог может проконсультировать по вопросам воспитания детей, общения с близкими людьми или коллегами. Консультация с психологом позволяет определить направление дальнейшего движения. Обычно формат психологического консультирования короткий : примерно 10 встреч. Психотерапевт работает на более глубоком уровне психики. Консультации с психотерапевтом могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Психотерапевтическая работа позволяет перестроить свое мышление и даже характер. Если вы серьезно хотите разобраться в собственной жизни и изменить ее, обращайтесь к психотерапевту. Психотерапевты подразделяются на две группы в зависимости от базового образования : психотерапевты - врачи и психотерапевты - психологи. Психотерапевты с медицинским образованием имеют право выписывать лекарства. Подробнее о том, чем отличаются психолог, психотерапевт и психиатр говорится здесь.
Почему подруга не может быть «психологом»?
Когда у нас болит зуб – мы идем к стоматологу, сердце – к кардиологу. Почему то значимость душевных трудностей у нас все еще недооценивается. Считается, что поплакавшись в жилетку подруге, или посидев за бутылкой с другом – все можно решить. Когда нам пытаются помочь близкие люди, они опираются на свой личный житейский опыт, не осознавая, что вы другой человек , с другим прошлым, с другим характером и в другой ситуации, и вам необходимо найти свой собственный уникальный, подходящий вам на 100 процентов собственный выход из ситуации. Наша психика представляет собой наисложнейшую систему, которая живет по своим законам и управляет нашим телом, и всеми событиями нашей жизни. Подруга не знает как устроена эта система, как развивается и как функционирует. Хорошо, что у человека есть близкие люди, готовые выслушать. Плохо, что они не специалисты, и как-бы не хотели , не смогут оказать эффективную помощь. Люди годами живут с нерешенными внутренними проблемами, привыкая к постоянному душевному дискомфорту и подчас принимают это за норму : «Всем тяжело, а как же иначе». На консультации у психолога можно понять каким сценариям вы неосознанно следовали все это время и почему не получали от жизни того, чего хотели. Все наши трудности - это продолжение нас же самих и даются они нам для того, чтобы мы развивались и двигались дальше, а вот разобраться и понять : отчего это так происходит именно со мной и что делать дальше, - вам поможет квалифицированный специалист психолог.
"Нужен хороший психолог" - как выбрать психолога?
Конечно же, поинтересуйтесь его образованием. У хорошего психолога будет не только диплом о высшем образовании, а еще и множество дополнительных курсов или дополнительное психотерапевтическое образование. Я лично отдаю предпочтение специалистам 40+. Это люди с большим жизненным и профессиональным опытом. Смотрите также , чтобы у вас возникло чувство доверия к этому человеку. Но и самое главное в процессе работы с ним – это появление ощущения , что ваше восприятие ситуации меняется, что вы начали видеть то, что раньше не видели, появились дополнительные способы решения, увеличилась степень свободы и вместе с этим вы обрели позицию наблюдателя по отношению к самому себе.
Что вас ждет на консультации у психолога?
Вы сможете рассказать психологу то, что посчитаете нужным, начать с любого места. Психолог может задавать вам вопросы. Как на них отвечать и отвечать ли вообще – дело ваше. Разговор будет находится под вашим полным контролем . Психолог не будет вас оценивать, не будет говорить, что правильно, что неправильно, не станет давать советов. Все происходящее на консультации – сугубо конфиденциально. На консультации психолог может вам предложить что-либо нарисовать, написать, сделать. Важно помнить, что психолог не сможет изменить вашу жизнь, это придется делать вам самим. Психолог сможет помочь создать новое видение ситуации, найти внутренние ресурсы. Все остальное – за вами.
Сколько времени занимает общение с психологом на консультации?
Как правило консультация длится 50 минут - 1 час. Обычно встречи происходят 1 раз в неделю. Минимальный курс для получения изменений 10 встреч. В зависимости от сложности проблемы и желаемых целей продолжительность психологической работы может растягиваться на месяцы и годы. Все достаточно индивидуально. Все средние параметры могут варьироваться и зависят от специализации и предпочтений психолога и индивидуальных особенностей клиента и его ситуации. Старайтесь не попадать в ловушку своих завышенных ожиданий. Бывает, что клиент приходит на консультацию к специалисту и ждет, что за час его проблемы чудесным образом рассеются и наступит счастье. Это дорога к разочарованию, психолог – не колдун, он не разводит тучи руками и магическими заклинаниями. Он работает научными методами. И те проблемы клиента, которые копились годами, невозможно решить , приняв волшебную таблетку. Все ценное в этом мире требует сил и времени, а работа с душевным миром – особенно.
Что изменится в вашей жизни после приема у психолога?
После прохождения курса психологической работы, человек как-правило чувствует себя более свободным, уверенным, сильным. Он видит сложившуюся ситуацию по-новому . Он перестает поддаваться на манипуляции и провокации окружающих. Он начинает двигаться к тому , что ему действительно нужно, а не туда, куда его вынуждают собственные внутренние шаблоны и объекты внешнего влияния (окружающие люди, сми, реклама, политика и пр.). Его жизнь становится более осознанной и осмысленной. А когда человек находит контакт с собой настоящим , тогда он чувствует себя счастливым и жизнь становится удовольствием.
Сам факт обращения за психологической помощью говорит с одной стороны о важности ваших проблем, с другой – об уровне вашей духовной зрелости.
Если у вас есть внутренний вопрос, вы можете написать его на сайт здесь, можете почитать статьи из рубрики «КУРСЫ САМОПОМОЩИ», вы можете заказать online консультацию
или записаться на встречу. А еще вы можете пройти полезные видео курсы из ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ. Для своих клиентов я выбираю лучшие методы и новейшие технологии.
1.тревога. я испытываю ее очень часто и без причины. ничего не предвещает беды, совсем,
она была как слабая, но полностью ощутила, так и сильная. до такой степени, что я не могла держать телефон в руках и меня трясло. я три раза сталкивалась с паническими атаками. у меня онемевало все тело, я тряслась, терялась в пространстве и не понимала, кто передо мной находится.
2. раздражение ко всем и всему. без причины. я просто могу надумать что-то и в конечном итоге, срываться на всех. даже на близких, они могут в моменте просто стать для меня раздражителем.
3. полная апатия ко всему и всем. я могу в моменте просто устать ото всех и захотеть спрятаться. я не понимаю куда конкретно и что я буду делать, но если задумаюсь, даже тогда не могу разобраться куда конкретно я хочу убежать.
4. полное отключение каких-либо чувств. возьмем, к примеру, год. целый год. из него, 4 месяца ( в хаотичном порядке) я могу что-либо чувствовать, какой-то интерес к чему-то, могу браться за любые дела и чувствовать себя очень энергично, но остальные месяца я не чувствую ничего. полное отсудившие чувств, кроме грусти и тревоги ( она, к слову, даже во время хорошего этапа жизнь, тех исключительных
месяцев, не пропадает, она все равно есть) может исполниться моя мечта, о которой я так гредила, но по итогу, я даже не обрадуюсь ей, потому что у меня нет эмоций и чувств.
5. я думаю, что все обесценивают мою чувства и эмоции. никого не волную я и то, чего я хочу, в то время, как я отдаюсь людям
6. чувство одиночества. мне парой кажется, что я осталась совсем одна. что люди не хотят слушать мои проблемы и никому они неинтересны
7. каждый день я чувствую себя плохо, но при этом, я резко могу переключиться и настроение меняться за день очень часто.
Заранее спасибо вам за ответ! Написала кратко, но есть еще множество проблем, что меня тревожит.
Паранойя и навязчивые мысли
Изолированность
Нелогичные мысли
Отрывистая, бессвязная речь.
Буду очень вам благодарна если поможете.
Желание запереться от коллег и семьи.
Понимание что это страх, и нервы, но невозможно побороть сие.
Надуманность проблем и мнитилнеость.
Есть ощущение потери контроля над рабочей ситуацией.
Тревога и подавленность, желание закрыться от коллег и семьи...
Что вы можете посоветовать мне?
Проблема с ребёнком - подростком (12лет).
Полное отсутствие интереса к учёбе, нежелание ходить в школу. Оценки упали до неудовлетворительных.
При том, что прошлый учебный год девочка закончила с серебряным табелем (без семерок).
Что делать? Сможете ли вы помочь с такой проблемой
А в случае необходимости вы оказываете услуги психотерапевта - врача и психотерапевта - психолога ?
С уважением,
Валерий.
полюбила. Можете как то помочь разобраться в себе? Заранее спасибо.