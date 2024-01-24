Консультация психолога, психотерапевта.

Консультация психолога, психотерапевта.

Кому нужна консультация психолога?

Совершенно здоровые люди обращаются за консультацией к психологу по разным причинам.  Кто-то хочет разобраться в отношениях с любимым человеком, у кого-то проблемы на работе, кто-то пережил развод или потерю близких, у кого-то не хватает знаний по воспитанию ребенка, а кто-то не может совладать со своими чувствами.  Люди переживают различные эмоции : страх, тревогу, гнев, зависть, печаль. Не все и не всегда способны самостоятельно справиться с этими неприятными состояниями.  Как правило, чем больше мы  пытаемся от чего-то избавиться, тем  сильнее становится это состояние. Психолог обладает инструментарием, который помогает  преодолеть человеку негативные психические явления, разобраться в отношениях с другими людьми или с собой.  Случается так, что человек  попадает в новые для себя ситуации, а реагирует на них по старым накатанным схемам, не понимая, что в новой реальности требуются новые модели поведения.  Психолог на консультации помогает подобрать адекватные стратегии  поведения и выбрать наиболее эффективные. Зачастую человек не видит себя со стороны и поэтому не может понять, в чем причина его неудач. 

Консультация психолога или консультация психотерапевта?

Как правило, на консультации психолог помогает посмотреть на ситуацию по - новому, увидеть скрытые стороны, найти в себе силу двигаться дальше по другому. Психолог может использовать психологические тесты для определения черт характера, сложности сложившейся ситуации, специфических проявлений личности. Психолог может проконсультировать по вопросам воспитания детей, общения с близкими людьми или коллегами. Консультация с психологом позволяет определить направление дальнейшего движения. Обычно формат психологического консультирования короткий : примерно 10 встреч. Психотерапевт работает на более глубоком уровне психики. Консультации с психотерапевтом могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Психотерапевтическая работа позволяет перестроить свое мышление и даже характер. Если вы серьезно хотите разобраться в собственной жизни и изменить ее, обращайтесь к психотерапевту. Психотерапевты подразделяются на две группы в зависимости от базового образования : психотерапевты - врачи и психотерапевты - психологи. Психотерапевты с медицинским образованием имеют право выписывать лекарства. Подробнее о том, чем отличаются психолог, психотерапевт и психиатр говорится здесь.

Почему подруга не может быть  «психологом»? 

Когда у нас болит зуб – мы идем к стоматологу, сердце – к кардиологу. Почему то значимость душевных трудностей у нас все еще недооценивается. Считается, что поплакавшись в жилетку подруге, или посидев за бутылкой с другом – все можно решить. Когда нам пытаются помочь близкие люди, они опираются на свой личный житейский опыт, не осознавая, что вы другой человек , с другим прошлым, с другим характером и в другой ситуации, и вам необходимо найти свой собственный уникальный, подходящий вам на 100 процентов собственный выход из ситуации. Наша психика представляет собой наисложнейшую систему, которая живет по своим законам и управляет  нашим телом, и всеми событиями нашей жизни.  Подруга  не знает как устроена эта система, как развивается и как функционирует. Хорошо, что у человека есть близкие люди, готовые выслушать. Плохо, что они не специалисты, и как-бы не хотели , не смогут оказать эффективную помощь. Люди годами живут с нерешенными внутренними  проблемами, привыкая к постоянному  душевному дискомфорту и подчас принимают это за норму : «Всем тяжело, а как же иначе».  На консультации у психолога  можно  понять  каким сценариям вы неосознанно следовали все это время и почему не получали от жизни того, чего хотели. Все наши трудности - это продолжение нас же самих и даются они нам для того, чтобы мы развивались и двигались дальше, а вот разобраться и понять : отчего это так происходит именно со мной и что делать дальше, - вам поможет квалифицированный специалист психолог.            

"Нужен хороший психолог" - как выбрать психолога?

Конечно же, поинтересуйтесь его образованием. У хорошего психолога  будет не только диплом о высшем образовании, а еще и множество дополнительных курсов или дополнительное психотерапевтическое образование.  Я лично отдаю предпочтение специалистам 40+.  Это люди с большим жизненным и профессиональным опытом. Смотрите также , чтобы у вас возникло чувство доверия к этому человеку.  Но и самое главное в процессе работы с ним – это  появление ощущения , что  ваше восприятие ситуации меняется, что вы начали видеть то, что раньше не видели, появились дополнительные способы решения, увеличилась степень свободы и вместе с этим  вы обрели позицию наблюдателя  по отношению к самому себе.  

Что вас ждет на консультации у психолога?

Вы сможете рассказать  психологу то, что посчитаете нужным, начать с любого места.  Психолог может задавать вам вопросы. Как на них отвечать и отвечать ли вообще – дело ваше.  Разговор  будет находится под вашим  полным контролем . Психолог не будет вас оценивать, не будет говорить, что правильно, что неправильно, не станет давать советов.  Все происходящее на консультации – сугубо конфиденциально.  На консультации психолог может вам предложить что-либо нарисовать, написать, сделать.  Важно помнить, что психолог не сможет изменить вашу жизнь, это придется делать вам самим.  Психолог сможет помочь создать новое видение ситуации, найти внутренние ресурсы. Все остальное – за вами.

Сколько  времени занимает общение с психологом на консультации?

Как правило консультация длится 50 минут - 1 час. Обычно встречи происходят 1 раз в неделю. Минимальный курс для  получения изменений 10 встреч. В зависимости  от сложности проблемы и желаемых целей  продолжительность  психологической работы может растягиваться на месяцы и годы.  Все достаточно индивидуально. Все средние параметры могут варьироваться  и зависят от специализации и предпочтений  психолога  и индивидуальных особенностей клиента и его ситуации.  Старайтесь не попадать в ловушку своих завышенных ожиданий. Бывает, что клиент приходит на консультацию к специалисту и ждет, что за час его проблемы чудесным образом рассеются и наступит счастье. Это дорога к разочарованию, психолог – не колдун, он не разводит тучи руками и магическими заклинаниями. Он работает научными методами. И те проблемы клиента, которые копились годами, невозможно решить , приняв волшебную таблетку. Все ценное в этом мире требует сил и времени, а работа с душевным миром – особенно.

 Что изменится в вашей жизни после приема у психолога?

После прохождения курса психологической работы, человек как-правило чувствует себя более свободным, уверенным, сильным. Он видит сложившуюся ситуацию по-новому . Он перестает поддаваться на манипуляции и провокации  окружающих. Он начинает двигаться к тому , что ему действительно нужно, а не туда, куда его вынуждают собственные внутренние  шаблоны и объекты внешнего влияния  (окружающие люди, сми, реклама, политика и пр.).  Его жизнь становится более осознанной и осмысленной. А когда человек  находит контакт с собой настоящим , тогда он чувствует себя счастливым и жизнь становится удовольствием.

Сам факт обращения за психологической помощью говорит с одной стороны о важности ваших проблем, с другой – об уровне вашей духовной зрелости.

Если у вас есть внутренний вопрос, вы можете написать его на сайт здесь, можете почитать статьи из рубрики  «КУРСЫ САМОПОМОЩИ», вы можете заказать online консультацию 
или записаться на встречу. А еще вы можете пройти  полезные видео курсы из ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ. Для своих клиентов я выбираю лучшие методы  и новейшие технологии.

counter?id=3021996;js=na Психологическая консультация онлайн и очно в Риге.

 

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Комментарии  

# Аноним 24.01.2024 00:06
Добрый день, извините, не хочу писать свое имя, потому что страшно. Я просто хочу услышать ваше мнение, если это возможно. С 12 лет, после переломного момента в моей жизни - детской травмы , у меня появились некоторые проблемы, которые очень мешают мне нормально двигаться дальше, на данный момент.
1.тревога. я испытываю ее очень часто и без причины. ничего не предвещает беды, совсем,
она была как слабая, но полностью ощутила, так и сильная. до такой степени, что я не могла держать телефон в руках и меня трясло. я три раза сталкивалась с паническими атаками. у меня онемевало все тело, я тряслась, терялась в пространстве и не понимала, кто передо мной находится.
2. раздражение ко всем и всему. без причины. я просто могу надумать что-то и в конечном итоге, срываться на всех. даже на близких, они могут в моменте просто стать для меня раздражителем.
3. полная апатия ко всему и всем. я могу в моменте просто устать ото всех и захотеть спрятаться. я не понимаю куда конкретно и что я буду делать, но если задумаюсь, даже тогда не могу разобраться куда конкретно я хочу убежать.
4. полное отключение каких-либо чувств. возьмем, к примеру, год. целый год. из него, 4 месяца ( в хаотичном порядке) я могу что-либо чувствовать, какой-то интерес к чему-то, могу браться за любые дела и чувствовать себя очень энергично, но остальные месяца я не чувствую ничего. полное отсудившие чувств, кроме грусти и тревоги ( она, к слову, даже во время хорошего этапа жизнь, тех исключительных
месяцев, не пропадает, она все равно есть) может исполниться моя мечта, о которой я так гредила, но по итогу, я даже не обрадуюсь ей, потому что у меня нет эмоций и чувств.
5. я думаю, что все обесценивают мою чувства и эмоции. никого не волную я и то, чего я хочу, в то время, как я отдаюсь людям
6. чувство одиночества. мне парой кажется, что я осталась совсем одна. что люди не хотят слушать мои проблемы и никому они неинтересны
7. каждый день я чувствую себя плохо, но при этом, я резко могу переключиться и настроение меняться за день очень часто.
Заранее спасибо вам за ответ! Написала кратко, но есть еще множество проблем, что меня тревожит.
# Евгения 24.01.2024 11:15
Здравствуйте! Описанные симптомы могут свидетельствовать о депрессии, тревоге, о посттравматическом стрессовом расстройстве, об эмоциональной лабильности. Вообщем то, неважно, как это все называть. Если эти проявления вас тревожат и вы хотите это изменить, нужно заняться психотерапией, разобраться с чем это связано и как можно жить по-другому. Простых советов, типа делай раз, делай два не существует, надо работать.
# Лера 17.01.2023 17:26
Здравствуйте Евгения. Мне 13 лет и за последние 4 года у меня есть предположения, что возможно я бы могла болеть шизофренией, поскольку симптомы сходи с этим диагнозом: слуховые галлюцинации, а так же зрительные
Паранойя и навязчивые мысли
Изолированность
Нелогичные мысли
Отрывистая, бессвязная речь.
Буду очень вам благодарна если поможете.
# Евгения 12.10.2023 00:19
Здравствуй, Лера! Не торопись ставить себе диагноз. Попроси родителей, чтобы тебя записали на прием ко мне или к детскому психиатру..
# Екатерина 23.11.2022 21:14
Добрый вечер Евгения, я уверена в том что у меня есть параноическое расстройство или простыми словами назовём ее паранойя, мне всегда кажется что все люди вокруг меня хотят как то обидеть, задеть ,унизить, мне кажется что меня все время потыкают в чем либо, кажется будто со мной общаются из жалости и не воспринимают меня в серьез,мне очень трудно с этим жить ведь меня действительно очень легко этим обидеть, даже если человек ничего плохо в мою сторону не сделал и не сказал а мне показалось что то что он сделал сказал сделано с целью меня задеть или обидеть, из за всего этого очень часто агрессирую и в большинстве случаев конфликтов виновата я , подскажите что с этим можно сделать?
# Евгения 23.11.2022 22:31
Добрый вечер, Екатерина! Похоже, вы предпочитаете жить в своей собственной реальности. Вы хотите получить простой совет на сложный вопрос, чтож попробуйте этот. Иногда, чтобы освободиться от чего то, нужно довести это до абсурда.Заведите на каждого знакомого досье, наблюдайте, записывайте все взгляды, слова, жесты, которые говорят о его злом умысле. Уделяйте этому занятию по 20 минут 3 раза в день, пропускать нельзя. Если не поможет, приходите на прием.
# Лена 28.10.2022 22:07
Здравствуйте! Что мне делать, если я чувствую что со мной что то не так, но у меня нет конкретной проблемы с которой пойти к терапевту? Пробовала ходить к нескольким психологам, но каждый раз, когда меня просят рассказать о своих переживаниях, я теряюсь и не могу сказать ничего внятного и просто начинаю плакать. В последний год я разорвала отношения со всеми своими близкими людьми, и с семьей тоже отдалились друг от друга. Родители постоянно спрашивают почему я грущу, а я не могу ничего ответить, потому что не знаю. Почти ничего не приносит радости, часто очень легко со всего раздражаюсь. Что мне лучше сделать?
# Евгения 29.10.2022 16:20
Здравствуйте, Лена! То что вы начинаете плакать и вам трудно рассказать о том, что с вами происходит, то что грустите и разорвали отношения с людьми - это уже и есть проблема. Вы не одна такая, в кабинете у психолога часто плачут, теряются, людям порой бывает трудно описать свои переживания, это обычная реакция. Не стоит этого бояться, главное начать, потом и психолог поможет и слова найдутся. Трудно что то изменить, не пытаясь прилагать усилия и не преодолевая себя. То что вы уже ходили к специалисту, уже большой шаг, сделайте второй. Такие вопросы решаются с психологом или с психотерапевтом, по-другому в вашем случае никак. Говорите невнятно, говорите как можете, главное постарайтесь не убегать, иначе ваши сложности останутся с вами.
# Алина 22.10.2022 17:56
Здравствуйте! Я состою в отношениях, уже полгода. Он потрясающий, хорошо ко мне относится, проявляет нежность, у нас схожие мнения, позиции на будущее. Но сейчас начинают возникать трудности, мы узнаем друг друга лучше и меня тревожит, что все диалоги о наших с ним отношениях начинаю я, чтобы улучшить их, его всё устраивает, сейчас же я ещё осознала, что он не умеет поддерживать так, как я в этом нуждаюсь. Мне страшно начинать ещё разговоры, ведь возможно он не воспримет их всерьёз или посчитает, что я слишком близко всё воспринимаю. Мы разные, но мне тяжело даётся этот период узнавания друг друга. Как мне понять, что у отношений ещё есть шанс на улучшение? Есть ли какие-то признаки?
# Евгения 23.10.2022 13:30
Здравствуйте, Алина. У отношений есть шанс, если вы сами их не испортите. Вами движет стремление получить все от одного человека, желание, чтобы он удовлетворил все ваши потребности (поддержал и пр.). Так не бывает, ни один человек не способен закрыть все потребности другого. Вам не хватает поддержки- идите к людям, к подругам, друзьям, родителям, научитесь сами себя поддерживать, возьмите на себя ответственность за свое эмоциональное состояние, и удовлетворять свои потребности самостоятельно. Он вам ничего не должен, что может, то дает. Это хорошо, что вы можете озвучивать свои пожелания, не стоит только просьбы превращать в требования. Одинаковых людей не бывает, и через определенное время начинает проступать сам человек и обнаруживается, что он другой. Научитесь извлекать радость и пользу из вашей разности.
# Кира 22.09.2022 20:04
Здравствуйте! Мне 15 лет. На протяжении последних 3 лет у меня давольно сложные отношения с едой, от переедания, до полного отказа от еды, так же проблемы с тревожностью и концентрацией, периоды апатии, сложности принятия себя, пара вещей которых я не могу упомянуть. При понимании, что все не в порядке, не знаю как обратится за помощью и куда, был опыт с психологом, но не удачный, по этому идти куда то в двойне страшно, хотелось понять как мне стоит действовать на данный момент?
# Евгения 22.09.2022 22:22
Здравствуй, Кира! Твои сложности психологического характера, поэтому и решать их нужно со специалистом психологом. Не получилось с одним, пойди к другому. Важно, чтобы у тебя сложился хороший контакт с человеком. То что случилось один раз, вовсе не означает, что будет повторение. Можешь придти ко мне, можешь обратиться в поликлинику или хотя бы к школьному психологу. Желательно, чтобы твоя мама тоже подключилась.
# Маргарита 04.05.2022 18:31
Здравствуйте. Мне 15 лет. У меня год назад была анорексия из которой пришлось самой выкарабкиваться. Был опыт с самоповреждением, апатией, нежеланием жить, так как я не видела смысла. Это находит моментами, сейчас сильная тревога, трясущиеся руки и затем всё тело. Плохой сон. Дисморфофобия, не принятие своего тела, характера. Постоянно сравниваю себя с другими. Боюсь большое скопление людей и осуждения с из стороны. Родители считают что со мной всё в порядке. Скоро экзамены, я не представляю как я их буду сдавать. Можете подсказать что делать в этом случае? Нужны ли препараты? И работаете ли Вы с такими случаями? Я очень хочу обратиться к специалисту.
# Евгения 05.05.2022 13:06
Здравствуйте, Маргарита! Конечно вам нужно к специалисту. Препараты я не выписываю, их выписывает семейный врач или психиатр. Я работаю с такими проблемами как психолог. Постарайтесь убедить ваших родителей, что вам плохо, их обязанность как родителей обеспечить вам помощь. Можете обратиться и к школьному психологу.
# Катя 07.03.2022 21:39
Здравствуйте, не знаю, что делать. Есть подозрение, что что-то со мной не так. Будто что-то мне мешает. Есть большие проблемы с гневом, пропал интерес ко всему, страх публики и скопления людей, часто не могу просто на что-то решиться. Переживаю за родителей и за себя. Есть подозрение на расстройство, но не уверена что права. Хочу узнать, к кому лучше обратиться?
# Евгения 07.03.2022 22:27
Здравствуйте, Катя. У вас повышенный уровень тревожности, невротическая симптоматика, конечно, с этим стоит разобраться. Начните с похода к психологу, психотерапевту. Можно и к врачу психиатру обратиться, он обычно выписывает медикаменты. Только вот таблетки проблемы психологического характера не решают, помогают, пока их принимаете. Можно сочетать психотерапию с приемом лекарств в небольшой дозе. Я занимаюсь подобными вопросами как психолог-психотерапевт.
# Кэйт 06.03.2022 19:17
Здравствуйте. Мне 17 лет, на протяжении многих лет я замечаю за собой некоторые симптомы, схожие на симптомы биполярного расстройства или же СДВГ. Проходя тесты в Гугле (хоть я и понимаю, что они не очень точны), абсолютно каждый тест на эти 2 расстройства давал результат, что вероятность одного из этих расстройств очень велика. Поэтому я думаю, что мне стоит провериться у специалиста. Я несовершеннолетняя, но не хочу, чтобы мы родители знали о консультации с психологом/психотерапевтом. Хотелось узнать: Возможно ли это? Также в будущем я сама хочу стать психологом, однако боюсь, что если один из этих диагнозов подтвердиться, то я лишусь этой возможности. Поэтому меня также интересует вопрос, Так ли это?
# Евгения 06.03.2022 21:13
Здравствуйте, Кейт. СДВГ с рождения, обычно у таких детей большие проблемы в школе, это не утаишь. Такие дети в начальной школе ходят по классу , не усваивают материал, не могут усидеть, сконцентрироваться на уроке, и так постоянно, если не заниматься этим расстройством. Биполярное расстройство обычно проявляется позже, ему свойственна смена фаз подъема, когда человек спит по 3 часа, чрезмерно активен, и фаза депрессии. Психолог может вас принять 1 раз без уведомления родителей, потом требуется их разрешение. Диагноз СДВГ со временем сглаживается, жизни никак не мешает. Биполярное расстройство надо лечить у врача психиатра. Лучше себя не накручивать, а прояснить. Если вдруг окажется диагноз биполярного расстройства, идти в психологи вам небезопасно для себя самой и для клиента по причине собственной эмоциональной нестабильности. Но об официальном запрете заниматься профессией, я не слышала. У вас может быть циклотимия - просто перепады настроения или повышенная эмоциональная лабильность.
# инеса зарянкина 11.05.2021 16:21
Внезапно умер сын 35 лет, наша надежда, опора, любовь.Ради него строились планы и вдруг внезапно всё рухнуло.Как дальше жить.Впереди пустота.
# Евгения 12.05.2021 09:29
psykursi.ru/kontakty/zadat-vopros.html
# Andrej 27.04.2021 18:29
Добрый день уважаемый психолог! Такой вопрос! В не доброй атмосфере по факту, не могу грамотно насытиться пищей, зачастую, в Основном и переедаю, просто Громадные порции приходиться поглощать, для сытости! Что делать, или горе от ума!? :cry:
# Евгения 27.04.2021 21:15
Добрый день, Андрей! Вы заедаете стресс. Нужно научиться понимать, что вы чувствуете в недоброй атмосфере, на кого злитесь, чего опасаетесь? И решать проблемы. Научится выражать свои чувства словами, разряжать злость какими-то физическими нагрузками, уметь расслабляться при тревоге.
# олеся 06.04.2021 16:14
Здравствуйте! Нормально ли, когда всё твоё состояние будто бы зависит от другого человека? Когда он не проявляет знаки внимания или же проявляет, но они, по моему мнению, какие-то сухие (например, написал "привет" без смайлика), то мне становится ужасно пусто внутри, я чувствую себя никому ненужной и сразу же появляются суицидальные мысли...
# Евгения 06.04.2021 16:55
Здравствуйте, Олеся. Это психологическая зависимость: поставил смайлик- "я хорошая, со мной все в порядке", не поставил - "со мной что-то не так". Нужно самооценку перевести на самообслуживание.
# Екатерина 16.03.2021 20:57
Здравствуйте, у меня есть странная привычка, от которой я не могу избавиться уже 10 лет. Я могу уходить от реальности в своих фантазии, обычно, это картонные сцены со мной в главных ролях. Сюжет зависит от того, что я смотрела /делала до этого. Обычно, я включаю музыку , чтобы начать “фантазировать”, подбирая ее под настроение. А также, когда я включая музыку - непроизвольно начинаю танцевать. Все это звучит странно, но это доставляет дискомфорт, потому что занимает больше часа, если не весь день ( с перерывами). После этого сложно вернуться в реальность , потому что это может происходить и тогда, когда я делаю что-то вне дома, например , занимаюсь физической активностью.
# Евгения 17.03.2021 12:28
Здравствуйте, Екатерина! Если вас это беспокоит, значит с этим нужно разбираться. Это может быть и дереализация , а может и простое фантазирование. Но в любом случае, по вашим словам, вы это не можете контролировать, то есть это носит навязчивый характер. Вопрос , почему и от чего вы убегаете, что вас не устраивает в реальности? С проблемами лучше разбираться и решать их, иначе все только усугубляется. За этим может стоять и психологическая травма. Записывайтесь на консультацию,если хотите с этим разобраться.
# Alex 21.02.2021 19:58
Приливы страха и чувства неуверенности в том что делаю на работе.
Желание запереться от коллег и семьи.
Понимание что это страх, и нервы, но невозможно побороть сие.
Надуманность проблем и мнитилнеость.
# Alex 21.02.2021 19:54
Ежедневно я сталкиваюсь с приливами чувства неуверенности и тревожностью.
Есть ощущение потери контроля над рабочей ситуацией.
Тревога и подавленность, желание закрыться от коллег и семьи...
# Евгения 21.02.2021 20:14
Стоит разобраться с этим в формате индивидуальных консультаций. Быстрого и простого совета не существует.
# Рита 19.02.2021 15:50
Добрый день! У меня в семье сложилась сложная ситуация. У дочери друг манипулятор. Контролирует каждый её шаг. Нежелательная беременность. Она его боится(у меня такое сложилось впечатление). Много с ней говорю,но стараюсь не давить. Думаю,нужна помощь специалиста! Что Вы подскажите?!
# Евгения 19.02.2021 17:00
Добрый день, Рита! Вы беспокоитесь за дочь. Важно, чтобы и она испытывала беспокойство за свою жизнь и хотела бы ее изменить. Можно привести лошадь к водопою, но заставить ее пить, если она не хочет невозможно. Нужна ее собственная мотивация. Если у нее есть желание, то пожалуйста, пусть обращается.
# Алиса 14.02.2021 12:45
Ежедневно я сталкиваюсь с чувством страха и тревожностью. Мне кажется что в любой момент может случиться необратимое. Я боюсь людей, в частности мужчин. Мне сняться сны, в 80 % из которых меня убивают. Когда меня что то обеспокоило, будь это что-то самое незначительное. Я записываю происходящие на диктофон и убеждаюсь в том что все в порядке. Я понимаю что это не норма, но я не знаю нужно ли мне предпринимать что либо.

Что вы можете посоветовать мне?
# Евгения 14.02.2021 21:24
Здравствуйте. Если вас это беспокоит, обращайтесь к специалистам (курс психотерапии будет кстати). Простых советов быть не может. Если вам с этим нормально, живите так. Решать вам, хотите ли вы изменений или нет.
# Ангелина 05.02.2021 21:34
Здравствуйте, я не знаю стоит ли обращаться за диагностикой к психотерапевту, может это просто подростковое то что я замечаю за собой странное поведение, мысли и тд. Мне в этом году 17 лет, и я где-то с 14-15 лет думаю об этом, правда, не знаю стоит или нет.... Может быть это надо написать, не знаю, но я совсем не помню своего детства, буквально на пальцах можно пересчитать мои воспоминания, мама говорит, что в детстве водили по психологам некоторое время, так же были некоторые проблемы с 12-13 лет. Может быть так у всех, я правда не знаю. Заранее спасибо за ответ
# Евгения 06.02.2021 00:26
Здравствуйте, Ангелина. Что такое странное поведение и мысли? Если это вас беспокоит, то , конечно, стоит разобраться. По поводу памяти, человек не помнит раннее детство, лет до 5. Школьные годы, вы должны помнить. Узнайте у мамы, почему водили к психологам, что те говорили, рекомендовали?
# Jenna 27.11.2020 22:59
Добрый вечер! Стало сложно с самой собой, критикую себя за мысли и чувства (например, если грустно и плачу мне становится неприятно, что я такая слабая, когда плакать даже и не от чего). Последнее время настроение играет со мной в непонятные игры, очень часто испытываю приливы эйфории, которые первый раз в жизни начала боятся осозновая что это может быть лишь временное помутнение, после чего испытываю опустошение и иногда очень сильно плачу. Мне сложно эмоционально выражать себя как адекватный человек, каждая моя реакция это игра дабы натурально отреагировать на то что мне говорят. Всегда была немного склонной к каким то печалям внутри, но при этом мудро воспринимала их, сама могла определить насколько, что и как. На данный момент это как будто бы не так или мне кажется. Скажите, насколько это требует проработки со специалистом или же я могу продолжать работать сама с собой?
# Евгения 28.11.2020 13:50
Добрый день! Это вам решать, обращаться к специалисту или нет. Если вам удается справляться с такими проявлениями, то можете сами продолжать, если же нет, тогда обращайтесь к специалистам. Постоянные критические мысли о себе характерны для депрессии. Эйфория - другая крайность. Конечно, с такой симптоматикой надо разбираться с психотерапевтом. Может быть стоит еще проконсультироваться с психиатром, он обычно назначает длительный курс приема лекарств.
# Марина 25.10.2020 19:38
Добрый вечер!
Проблема с ребёнком - подростком (12лет).
Полное отсутствие интереса к учёбе, нежелание ходить в школу. Оценки упали до неудовлетворительных.
При том, что прошлый учебный год девочка закончила с серебряным табелем (без семерок).
Что делать? Сможете ли вы помочь с такой проблемой
# Евгения 25.10.2020 20:41
Добрый вечер! Ответ на вопрос "что делать?" зависит от ,того, в чем причина. Нужно разбираться, многое зависит и от вашей позиции в этом вопросе. Работать в этом случае нужно и с девочкой, и с родителем. Я работаю с такими вопросами.
# valerijs 12.02.2020 12:07
Евгения,здравствуйте !
А в случае необходимости вы оказываете услуги психотерапевта - врача и психотерапевта - психолога ?
С уважением,
Валерий.
# Евгения 13.02.2020 09:34
Здравствуйте! Я не врач-психотерапевт. Оказываю услуги как психолог-психотерапевт. Медикаменты не выписываю.
# Диана 12.01.2020 16:32
Скажите , можно ли привести к вам мужа? Панические атаки, навязчивые идеи. Готов идти, но не хочет оставаться наедине в первый раз. Могу ли я присудствовать? :cry:
# Евгения 18.01.2020 19:09
Здравствуйте, Диана! Главное, чтобы он сам хотел, что-то изменить. А поприсутствовать первый раз можете.
# Олеся 11.04.2019 11:11
Евгения, спасибо вам большое, вы мне очень помогли!
# Евгения 11.04.2019 11:16
Пожалуйста, обращайтесь :-)
# Валера 19.02.2019 14:59
Добрый день, патологически не везёт с женщинами, они всё время от меня уходят. С одной отжили 10 лет, со второй 5. Последняя сказала ты очень хороший, заботливый, всё делаешь для меня, но я тебя так и не
полюбила. Можете как то помочь разобраться в себе? Заранее спасибо.
# Евгения 19.02.2019 15:48
Добрый день. Да,я работаю с такими вопросами. Позвоните, чтобы записаться.